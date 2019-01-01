У защитника Халл Сити обнаружили рак
У защитника Халл Сити Ангуса Макдональда диагностировали рак кишечника. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
“Халл с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностировали рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость.
Вся семья “тигров“ объединилась, чтобы показать Ангусу любовь и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние сейчас наш главный приоритет.
Клуб просит болельщиков и журналистов проявить уважение к личной жизни Ангуса, а также к его семье в это непростое время.
О новостях, связанных со здоровьем игрока, будет сообщать клуб“, - написано в заявлении клуба.
Отметим, что последний раз Макдональд выходил на поле 28 августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Ливерпуля победил рак.
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