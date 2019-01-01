У защитника Халл Сити обнаружили рак

Команда Ангуса Макдональда призвала болельщиков поддержать футболиста.

У защитника Халл Сити Ангуса Макдональда диагностировали рак кишечника. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

“Халл с грустью сообщает, что у Ангуса Макдональда диагностировали рак кишечника на ранней стадии. Ангус продемонстрировал большую силу характера своей реакцией на эту новость.

Вся семья “тигров“ объединилась, чтобы показать Ангусу любовь и поддержать его в процессе выздоровления. Его физическое и психологическое состояние сейчас наш главный приоритет.

Клуб просит болельщиков и журналистов проявить уважение к личной жизни Ангуса, а также к его семье в это непростое время.

О новостях, связанных со здоровьем игрока, будет сообщать клуб“, - написано в заявлении клуба.

Отметим, что последний раз Макдональд выходил на поле 28 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Ливерпуля победил рак.