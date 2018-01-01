Зинченко мог стать игроком Ювентуса в летнее трансферное окно

Туринский клуб не сумел договориться с "горожанами" о трансфере украинского футболиста.

В минувшее трансферное окно украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко мог сменить клубную прописку.

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По информации издания Calciomercato, в услугах левого защитника нуждался туринский Ювентус, который рассматривал кандидатуру 22-летнего украинца. "Старая синьора" предприняла несколько попыток подписать Александра, но переговоры сорвались.

Как сообщает источник, украинец не хотел покидать стан "горожан". Кроме того, против трансфера выступил главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который рассчитывает на Зинченко в сезоне-2019/20.

Напомним, летом Манчестер Сити подписал новый контракт с Александром Зинченко, рассчитанный до 2024-го года.

Ранее украинец признался, что продолжает учиться играть на позиции левого защитника.