Легендарный экс-капитан Челси потратил огромную сумму денег на старинный особняк

Джон Терри и его супруга приобрели дом, построенный в 18-м веке.

Один из самых знаменитых футболистов лондонского Челси Джон Терри решил приобрести новый дом. После покупки Терри и его супруга Тони стали публиковать фотографии, которые сделаны на территории нового особняка.

Как сообщает The Sun, 38-летний Терри стал владельцем роскошного загородного дома 18-го века, в котором есть семь спальных комнат, зимний сад, винтовая лестница, теннисный корт и даже конюшню.

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Источник отмечает, что Дом находится в Суррее, около другого дома пары в Кобхэме, который они годами ремонтировали. Часть особняка была построена в 1752 году, а более поздние пристройки были добавлены в 20 веке.

Терри также нанял двух дизайнеров, которые займутся обустройством нового жилища. Особняк обошелся экс-футболисту в 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона придется потратить на работу дизайнеров.

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