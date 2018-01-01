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Легендарный экс-капитан Челси потратил огромную сумму денег на старинный особняк

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Джон Терри и его супруга приобрели дом, построенный в 18-м веке.
Джон Терри
Джон Терри
Getty Images

Один из самых знаменитых футболистов лондонского Челси Джон Терри решил приобрести новый дом. После покупки Терри и его супруга Тони стали публиковать фотографии, которые сделаны на территории нового особняка.

Как сообщает The Sun, 38-летний Терри стал владельцем роскошного загородного дома 18-го века, в котором есть семь спальных комнат, зимний сад, винтовая лестница, теннисный корт и даже конюшню.

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Источник отмечает, что Дом находится в Суррее, около другого дома пары в Кобхэме, который они годами ремонтировали. Часть особняка была построена в 1752 году, а более поздние пристройки были добавлены в 20 веке.

Терри также нанял двух дизайнеров, которые займутся обустройством нового жилища. Особняк обошелся экс-футболисту в 5 миллионов евро, а еще 2 миллиона придется потратить на работу дизайнеров.

Ранее сообщалось, что игрок Реала Эден Азар обзавелся роскошной недвижимостью в Испании.

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Теги: Джон Терри, Англия, футбол, вне игры, особняк
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