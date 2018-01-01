Зинченко: Я продолжаю учиться играть на позиции левого защитника

Украинец рассказал о том, как наставник Манчестер Сити предложил ему сменить позицию.

Украинский полузащитник Александр Зинченко, который играет в Манчестер Сити на позиции левого защитника, рассказал об адаптации к своей игровой роли.

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"Гвардиола многое сделал для меня, и до сих пор делает. Потрясающе работать с лучшим тренером в мире. Помню, как однажды после тренировки он сказал мне: "Я вижу тебя на позиции левого защитника, ты будешь там хорош. У тебя будет шанс на этой позиции".

Вот так все и случилось. Любой игрок в Манчестер Сити ждет шанса проявить себя. Я уже третий сезон играю на этой позиции, и я продолжаю учиться. За сборную я играю на позиции хавбека, и в Англии я переключаюсь, ведь тут у меня иная специфика", - цитирует Зинченко Manchester evening news.

Ранее экс-тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал игру Александра Зинченко.