Арсенал добыл ничью с Тоттенхэмом, проигрывая по ходу матча в два мяча

"Канониры" добились положительного результата в поединке с принципиальным соперником.

В центральном матче четвертого тура английской Премьер-лиги в гости к Арсеналу приехал принципиальный соперник - Тоттенхэм. Поединок завершился боевой ничьей со счетом 2:2.

С первых минут встречи лондонский Арсенал, казалось бы, начал доминировать над своим соперником. Футболисты "пушкарей" длительное время контролировали мяч, однако по настоящему первый опасный момент случился у игроков Тоттенхэма. На 10-й минуте встречи Ламела убежал в контратаку и пробил по воротам соперника. Вратарь Арсенала парировал удар перед собой, из-за чего Эриксен добивал уже в пустые ворота - 1:0.

После забитого мяча Тоттенхэм не собирался останавливаться на достигнутом и систематически беспокоил голкипера "канониров" дальними ударами, с которыми немец успешно справлялся.

Что касается футболистов Арсенала, то они в первом тайме пытались использовать скоростные качества своих форвардов - Пепе и Обамеянга, развивая атаки по флангам. Навесы футболистов в штрафную не приносили должной опасности воротам гостей, поскольку защитники Тоттенхэма умпешно ликвидировали эти попытки.

На 36-й минуте матча Кейн мог удваивать преимущество своей команды. Англичанин мощно пробил с дальней дистанции. Вратарь Арсенала в очередной раз отбил мяч перед собой, но Сон не смог воспользоваться этой оплошностью.

Спустя три минуты в собственной штрафной Джака сбил с ног вингера "шпор" Сона. Арбитр был неумолим и указал на точку. Харри Кейн без шансов реализовал этот пенальти, обеспечив своей команде комфортное преимущество.

Лондонский Арсенал после этого гола пришел в себя и начал активно прессинговать и атаковать ворота Тоттенхэма. Сначала Ляказетт мощно пробил со стандартного положения, однако Льорис сегодня был одним из лучших на поле. Француз демонстрировал невероятные сейвы, раз за разом спасая свою команду.

Примечательно, что даже высокий уровень игры Льориса не смог помочь Тоттенхэму оставить свои ворота в неприкосновенности. Неутомимый Ляказетт прорвался в штрафную и мощно нанес удар с острого угла, тем самым забил гол в компенсированное время первого тайма - 1:2.

Вторая половина встречи началась абсолютно под диктовку Арсенала. Казалось, что тот гол в раздевалку "задизморалил" гостей. Хотя Тоттенхэм и пытался огрызаться - все самое интересное во втором тайме мы увидели именно в исполнении "канониров" и голкипера "шпор" Уго Льориса. Француз продемонстрировал невероятный уровень вратарского мастерства, с каждым разом спасая свою команду то после удара Гендузи, то после "пушки" Себальоса.

Активное наступление Арсенала все-таки дало свои плоды, и на 71 минуте встречи Обамеянг откликнулся на передачу Гендузи и сравнял счет в матче - 2:2. После этого накал страстей был на пределе. Игроки часто фолили друг на друге. Северолондонское дерби не обошлось и без потасовки между футболистами противоположных команд, когда Сократис и Винкс начали выяснять отношения.

Несмотря на то, что "канониры" были активнее во втором тайме и позже забили еще один гол, но с офсайда, судья зафиксировал итоговую справедливую ничью.

Арсенал – Тоттенхэм 2:2

Голы: 0:1 – 10 Эриксен, 0:2 – 40, пенальти Кейн, 1:2 – 45 Ляказетт, 2:2 –71 Обамеянг.

Арсенал – Лено, Колашинац, Папастатопулос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Себальос, 63), Гендузи, Джака, Пепе, Ляказетт (Мхитарян, 67), Обамеянг.

Тоттенхэм – Льорис, Роуз, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Эриксен, Уинкс, Сиссоко, Ламела (Алли, 60), Сон Хын Мин (Ло Чельсо, 79), Кейн.

Предупреждения: Роуз (28), Ламела (32), Эриксен (57), Ляказетт (63), Уинкс (74), Санчес (78), Папастатопулос (87), Джака (90).