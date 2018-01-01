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Ярмоленко: Вест Хэм должен финишировать в первой шестерке АПЛ

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Украинец поделился впечатлениями от победы над Норвичем.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал победу своей команды над Норвичем (2:0) в рамках 4-го тура чемпионата Англии.

"Нашей команде нужно продолжать работать каждый день и улучшать свою игру. Результат наших стараний можно будет увидеть в конце сезона. Вест Хэм должен финишировать в первой шестерке".

Также украинский хавбек поделился впечатлениями от своего дебютного гола в новом сезоне АПЛ.

"Мне было тяжело, потому что я потерял много времени. Этот гол очень важен для меня. Некоторые украинцы забыли обо мне, и я просто хочу сказать им: "Я все еще здесь и готов к играм национальной сборной", - приводит слова Ярмоленко пресс-служба Вест Хэма.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко отпраздновал свой гол с медицинским персоналом Вест Хэма.

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Теги: Андрей Ярмоленко, Англия, АПЛ, футбол, Вест Хэм
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