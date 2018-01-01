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Гвардиола: Агуэро будет забивать голы даже во время смерти

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Испанский специалист пошутил относительно голевых способностей аргентинца.
Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро
Хосеп Гвардиола и Серхио Агуэро
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола в шутливой форме восхитился талантом нападающего Серхио Агуэро.

"Агуэро забивал голы с 16 лет, когда играл в Аргентине. Затем он оказался в Англии и продолжил забивать. Я думаю, что он будет забивать голы даже во время смерти. У него же талант.

Агуэро - потрясающий парень, и я люблю все, что он делает. С годами он не изменился, а его голевое чутье такое же, как и в юные годы", - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Напомним, в текущем сезоне аргентинский форвард забил 6 голов в 4-х матчах чемпионата Англии. 

Ранее сообщалось, что Агуэро забил 400-й гол в карьере, даже не зная об этом.

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Теги: Англия, Хосеп Гвардиола, Серхио Агуэро, футбол, Манчестер Сити
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