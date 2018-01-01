Арсенал - Тоттенхэм 0:1 онлайн трансляция матча

Следите за событиями матча 4-го тура АПЛ Арсенал - Тоттенхэм.

Арсенал сыграет с Тоттенхэмом в матче 4-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 1-го сентября.

Матч пройдет на стадионе Эмирейтс. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

На нашем сайте пройдет онлайн трансляция матча Арсенал - Тоттенхэм, которая пройдет 1 сентября и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Арсенал занимает 3 место в турнирной таблице, набрав шесть очков на старте турнира. Тоттенхэм отстает от “канониров“ на два пункта, расположившись на 7 месте.

За последние 8 поединков чемпионата Англии, подопечные Почеттино выиграли только два матча, поэтому еще одна очередная потеря очков может сильно разозлить фанатов и руководство клуба. У команды Эмери ситуация немного лучше, однако в последнем матче было поражение от Ливерпуля (1:3), которое больно ударило по самолюбию.

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом матча является Арсенал. На победу подопечных Унаи Эмери принимаются ставки с коэффициентом 2.37, тогда как на “шпор“ можно поставить с 2.87. Ничья оценивается в 3.60.