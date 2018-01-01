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Ярмоленко и Зинченко получили хорошие оценки за свои последние матчи в АПЛ

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Украинские легионеры стали одними из лучших в составе своих команд.
Ярмоленко и Зинченко получили хорошие оценки за свои последние матчи в АПЛ

Украинские легионеры Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко провели отличные матчи за Ман Сити и Вест Хэм соответственно в чемпионате Англии, получив хорошие оценки.

Вест Хэм без проблем обыграл Норвич, а одним из забитых мячей отличился Ярмоленко. В итоге он получил оценки 7,9 баллов от авторитетного портала WhoScored, что стало четвертым результатом в команде.

Александр Зинченко провел полный матч против Брайтона. Ман Сити победил 4:0, а Зинченко за игру удостоился оценки 7,4 балла. Это лишь седьмой результат в команде, но лучший среди защитников и вратаря.

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