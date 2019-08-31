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Ярмоленко трогательно отпраздновал гол с медицинским персоналом Вест Хэма

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Украинский вингер долгое время восстанавливался после тяжелой травмы.
Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
Getty Images

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко в матче 4-го тура английской Премьер-лиги забил красивый гол, который помог его команде победить Норвич (2:0).

Это взятие ворот для украинца стало первым с сентября прошлого года, поскольку Ярмоленко долгое время не появлялся на футбольном поле из-за тяжелой травмы. 

Андрей решил отблагодарить медицинский состав Вест Хэма за то, что он помог ему восстановиться от повреждения и вернуться к своим выступлениям. Ярмоленко посвятил свой гол медикам и отпраздновал с ними гол.

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