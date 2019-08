Ярмоленко трогательно отпраздновал гол с медицинским персоналом Вест Хэма

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко в матче 4-го тура английской Премьер-лиги забил красивый гол, который помог его команде победить Норвич (2:0).

Это взятие ворот для украинца стало первым с сентября прошлого года, поскольку Ярмоленко долгое время не появлялся на футбольном поле из-за тяжелой травмы.

Андрей решил отблагодарить медицинский состав Вест Хэма за то, что он помог ему восстановиться от повреждения и вернуться к своим выступлениям. Ярмоленко посвятил свой гол медикам и отпраздновал с ними гол.

When Yarmolenko ran to celebrate his goal with the medical team.



Not a dry eye in the house 😢 pic.twitter.com/vseyLkuzLq