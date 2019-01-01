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Шикарный гол Ярмоленко помог Вест Хэму обыграть Норвич

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Лондонский клуб уверенно добыл очередные три очка.
Андрей Ярмоленко в момент удара, который привел к голу
Андрей Ярмоленко в момент удара, который привел к голу
Getty Images

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Вест Хэм сыграл с Норвичем.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел с первых минут матча, однако был заменен в конце второго тайма.

Несмотря на это, украинцу хватило этого времени, чтобы забить шикарный гол, который помог своей команде обыграть Норвич.

Вест Хэм – Норвич 2:0
Голы: Алле, 24, Ярмоленко, 56.

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Масуаку – Райс – Ярмоленко (Снодграсс, 74), Нобл (Санчес, 85), Лансини, Андерсон (Форналс, 88) – Алле.

Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман (Амаду, 36), Годфри, Льюис – Трайбулл, Ляйтнер – Буэндиа, Штипперманн (Дрмич, 78), Кэнтуэлл (Маклин, 78) – Пукки.

Предупреждения: Фредерикс, Снодграсс – Ааронс.

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