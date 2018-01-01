Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ман Сити с Зинченко в составе разгромил Брайтон

Комментариев: 0
"Горожане" поднялись на первое место в АПЛ.
Ман Сити разгромил Брайтон в четвертом туре АПЛ
Ман Сити разгромил Брайтон в четвертом туре АПЛ
Getty Images

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграл с Брайтоном.

Подопечные Хосепа Гвардилы ожидаемо разгромили гостей (4:0). Украинский защитник Александр Зинченко вышел в основном составе и отыграл весь поединок.

Кроме того, Александр поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась первым взятием ворот.

Манчестер Сити – Брайтон 4:0
Голы: 1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 42 Агуэро, 3:0 – 55 Агуэро, 4:0 – 79 Бернарду Силва.

Манчестер Сити – Эдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.

Брайтон – Райан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66).

Предупреждения: Лапорт (36), Данк (83).

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь