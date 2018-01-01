Ман Сити с Зинченко в составе разгромил Брайтон

"Горожане" поднялись на первое место в АПЛ.

В матче четвертого тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити сыграл с Брайтоном.

Подопечные Хосепа Гвардилы ожидаемо разгромили гостей (4:0). Украинский защитник Александр Зинченко вышел в основном составе и отыграл весь поединок.

Кроме того, Александр поучаствовал в голевой атаке, которая завершилась первым взятием ворот.

Манчестер Сити – Брайтон 4:0

Голы: 1:0 – 2 де Брюйне, 2:0 – 42 Агуэро, 3:0 – 55 Агуэро, 4:0 – 79 Бернарду Силва.

Манчестер Сити – Эдерсон, Лапорт (Фернандиньо, 37), Зинченко, Уокер, Отаменди, де Брюйне (Гюндоган, 69), Сильва (Бернарду Силва, 78), Марез, Родри Эрнандес, Стерлинг, Агуэро.

Брайтон – Райан, Бернардо (Мюррей, 67), Уэбстер, Данк, Монтойя, Марч, Стивенс, Троссард (Гросс, 74), Проппер, Берн, Мопе (Коннолли, 66).

Предупреждения: Лапорт (36), Данк (83).