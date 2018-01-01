Манчестер Юнайтед в третий раз подряд потерял очки
В рамках первого поединка 4-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон на Сэнт-Мерис принимал Манчестер Юнайтед.
Матч завершился ничьей. Первыми забили гол гости:нНа 10-й минуте Дэниел Джеймс открыл счет в матче – валлиец получил пас от Мактоминея, после чего потрясающим по точности ударом поразил дальний угол ворот – 0:1.
В середине второго тайма уже "святые" смогли отличиться забитым голом: Дансо сыграл на подборе после сейва Де Хеа и подал точно на голову Вестергору, а Янник отправил мяч в сетку — 1:1.
В следующем туре Ман Юнайтед примет Лестер Сити, а Саутгемптон поедет в гости к Шеффилд Юнайтед.
Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Вестергор, 58 — Джеймс, 10
Саутгемптон: Ганн — Суареш, Вестергор, Беднарек, Дансо — Хейбьерг, Ромеу — Буфал (Армстронг, 71), Уорд-Прауз — Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — Погба, Мактоминей (Гринвуд, 82) — Перейра (Лингард, 68), Мата (Матич, 68), Джеймс — Рашфорд
Предупреждения: Дансо, Армстронг — Магуайр, Янг
Удаление: Дансо, 73 (повторное предупреждение)
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