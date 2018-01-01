Манчестер Юнайтед в третий раз подряд потерял очки

"Красные" на выезде сыграли вничью против Саутгемптона.

В рамках первого поединка 4-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон на Сэнт-Мерис принимал Манчестер Юнайтед.

Матч завершился ничьей. Первыми забили гол гости:нНа 10-й минуте Дэниел Джеймс открыл счет в матче – валлиец получил пас от Мактоминея, после чего потрясающим по точности ударом поразил дальний угол ворот – 0:1.

В середине второго тайма уже "святые" смогли отличиться забитым голом: Дансо сыграл на подборе после сейва Де Хеа и подал точно на голову Вестергору, а Янник отправил мяч в сетку — 1:1.

В следующем туре Ман Юнайтед примет Лестер Сити, а Саутгемптон поедет в гости к Шеффилд Юнайтед.

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Вестергор, 58 — Джеймс, 10

Саутгемптон: Ганн — Суареш, Вестергор, Беднарек, Дансо — Хейбьерг, Ромеу — Буфал (Армстронг, 71), Уорд-Прауз — Ингз (Йосида, 77), Адамс (Лонг, 62)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Янг — Погба, Мактоминей (Гринвуд, 82) — Перейра (Лингард, 68), Мата (Матич, 68), Джеймс — Рашфорд

Предупреждения: Дансо, Армстронг — Магуайр, Янг

Удаление: Дансо, 73 (повторное предупреждение)