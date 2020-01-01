Погба не попал в официальный клубный календарь МЮ на 2020 год

Видимо, в клубе были уверены, что футболист покинет команду летом.

В официальном календаре Манчестер Юнайтед на 2020 год не осталось места для самого дорогого игрока команды, французского полузащитника Поля Погба.

Он является одним из наиболее ценных коммерческих активов клуба и его активно используют на веб-сайте клубного магазина и в маркетинговых кампаниях.

Но Погба был настолько расстроен прошлым сезоном, что, казалось, все были уверены, что он уйдет из клуба.

Видимо, поэтому, чтобы не рисковать, маркетинговый отдел не включил Погба в календарь, зато наставник Оле-Гуннар Сульшер представляет октябрь, а на август поместили стадион Олд Траффорд.

Также в календарь оказался включен Хуан Мата (январь), Маркус Рэшфорд (февраль), Скотт МакТоминей (март), Энтони Мартиаль (апрель), Виктор Линделеф (май), Андреас Перейра (июнь), Дэвид де Хеа (июль), Джесси Лингард (сентябрь), Неманья Матич (ноябрь) и Люк Шоу (декабрь).

Не нашлось места помимо Погба для капитана Эшли Янга и давних защитника Фила Джонса.

"Руководители не могли рисковать на Погбе. Казалось, он обязательно уйдет. Поэтому никто не рискнул сделать десятки тысяч календарей с его лицом", - рассказал The Sun источник в клубе.