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Сульшер хочет видеть Ибрагимовича в МЮ и готов обсудить его возвращение

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Специалист не против укрепить атаку опытным форвардом.
Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович
Getty Images

Главный тренер английского МЮ Оле Гуннар Сульшер заявил, что желает вернуть Златана Ибрагимовича в команду. Специалиста цитирует Metro.

“Я думаю, что Златан мог бы вернуться. Проблема в том, что ему исполняется не 28, а 38. В этом есть разница и она существенная.

Его период выступлений в МЮ - потрясающий. Да и футболист он прекрасный. У Златана есть мой номер телефона и если он позвонит я готов обсудить с ним переход.

Я конечно сомневаюсь, что он вернется в Англию, но это футбол, все может быть“, - сказал Сульшер.

В текущем сезоне лиги МЛС на счету Златана Ибрагимовича 13 голов, 3 голевых паса и 5 желтых карточек в 16 матчах.

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