Футболист не сумел завоевать место в старте команды.

Защитник английского Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан вернется в Италию и подпишет контракт с Пармой. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

"1,5 миллиона евро - именно те деньги которые Парма заплатит МЮ за Дармиана. Футболист подпишет контракт с новым клубом на 2 года, с опцией продления на 1 год", - сообщает источник.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне на счету Дармиана всего 13 матчей, в которых отдал только 1 голевой пас.

Итальянец переехал на туманный Альбион в 2015-м году из Торино. Боссы Юнайтед выложили за Дармиана 18 миллионов евро.