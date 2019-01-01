Зинченко: С конкурентами по позиции общаемся и будем помогать друг другу

Украинец не боится конкуренции в Манчестер Сити.

Защитник английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что не боится конкуренции в клубе. Футболиста цитирует официальный сайт "горожан".

"На 3 игры мы заработали 7 очков. Это не то, что мы хотели, но ситуация нормальная. Сезон будет достаточно долгим, поэтому у нас все хорошо.

Конкуренции по позиции с Бенжаменом Менди и Анхелиньо я не боюсь. У нас есть больше времени для тренировок, мы общаемся. И это то, что мы делаем, мы учимся друг у друга. Я уверен, что мы будем помогать друг другу в будущем", - заявил Зинченко.

Напомним, один из конкурентов украинца по левому флангу обороны Анхелиньо перебрался в Сити из голландского ПСВ в летнее трансферное окно.