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Зинченко: С конкурентами по позиции общаемся и будем помогать друг другу

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Украинец не боится конкуренции в Манчестер Сити.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Защитник английского Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко заявил, что не боится конкуренции в клубе. Футболиста цитирует официальный сайт "горожан".

"На 3 игры мы заработали 7 очков. Это не то, что мы хотели, но ситуация нормальная. Сезон будет достаточно долгим, поэтому у нас все хорошо.

Конкуренции по позиции с Бенжаменом Менди и Анхелиньо я не боюсь. У нас есть больше времени для тренировок, мы общаемся. И это то, что мы делаем, мы учимся друг у друга. Я уверен, что мы будем помогать друг другу в будущем", - заявил Зинченко.

Напомним, один из конкурентов украинца по левому флангу обороны Анхелиньо перебрался в Сити из голландского ПСВ в летнее трансферное окно.

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