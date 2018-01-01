Сульшер: Смоллинг переходит в Рому

Защитник в ближайшие дни подпишет контракт с римлянами.

Защитник сборной Англии и английского Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг перейдет в римскую Рому. Об этом в интервью Goal.com заявил главный тренер МЮ Оле Гуннар Сульшер.

"Мы уже обсудили с Крисом его трансфер в Рому. Да, он покидает МЮ после 9 лет в клубе. Я попросту не могу гарантировать Крису место в основном составе, ведь у нас 6 хороших защитников центра поля.

Думаю, в Италии ему очень понравится. Рома - амбициозный клуб с большой историей. Не у каждого английского футболиста несть возможность поиграть в такой команде", - сказал Сульшер.

Напомним, Крис Смоллинг перебрался в МЮ в 2010-м году из лондонского Фулхэма. За 9 лет в составе "манкунианцев" на его счету более 200 матчей во всех турнирах.

В минувшем сезоне защитник провел за МЮ 36 матчей, в которіх забил 1 гол.