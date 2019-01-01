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Алексис Санчес перешел в Интер

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Чилийский футболист отправился в Серию А на правах аренды.
Алексис Санчес
Алексис Санчес
Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Алексис Санчес на правах аренды перешел в Интер. Нынешний сезон чилиец проведет в Серии А, сообщается в официальном Twitter Манчестер Юнайтед.

По условиям контракта, Санчес должен вернуться в состав "красных дьяволов" 30 июня 2020 года. По информации СМИ, опция выкупа игрока в соглашении не прописана.

Отметим, что ранее к Интеру присоединился Ромелу Лукаку, который уже в дебютном матче за новую команду забил гол.

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Теги: Алексис Санчес, Интер, Манчестер Юнайтед, трансфер
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