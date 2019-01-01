Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Арсенал - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Комментариев: 0
Букмекеры определились с коэффициентами на матч чемпионата Англии.
Арсенал встретится с Тоттенхэмом в матче чемпионата Англии
Арсенал встретится с Тоттенхэмом в матче чемпионата Англии
Getty Images

Арсенал встретится с Тоттенхэмом в матче 4-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится 1 сентября на стадионе Этихад.

Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

По мнению компании William Hill, небольшим фаворитом матча является Арсенал. На победу подопечных Унаи Эмери принимаются ставки с коэффициентом 2.37, тогда как на "шпор" можно поставить с 2.87. Ничья оценивается в 3.60.

Их коллеги из австрийской bwin также считают "канониров" фаворитом в этой встрече, они установили котировку на данный исход 2.40. Успех Тоттенхэма специалисты оценивают в 2.80, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 3.60.

Напомним, Арсенал занимает 3-е место в чемпионате Англии, набрав 6 очков. Тоттенхэм располагается на 7-й строчке с 4-мя набранными баллами.

Поделись:
Теги: Тоттенхэм, Арсенал, футбол, АПЛ, Англия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь