Арсенал - Тоттенхэм: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Букмекеры определились с коэффициентами на матч чемпионата Англии.

Арсенал встретится с Тоттенхэмом в матче чемпионата Англии Getty Images

Арсенал встретится с Тоттенхэмом в матче 4-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится 1 сентября на стадионе Этихад.

Начало встречи - в 18:30 по киевскому времени.

По мнению компании William Hill, небольшим фаворитом матча является Арсенал. На победу подопечных Унаи Эмери принимаются ставки с коэффициентом 2.37, тогда как на "шпор" можно поставить с 2.87. Ничья оценивается в 3.60.

Их коллеги из австрийской bwin также считают "канониров" фаворитом в этой встрече, они установили котировку на данный исход 2.40. Успех Тоттенхэма специалисты оценивают в 2.80, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 3.60.

Напомним, Арсенал занимает 3-е место в чемпионате Англии, набрав 6 очков. Тоттенхэм располагается на 7-й строчке с 4-мя набранными баллами.