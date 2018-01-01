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Манчестер Сити - Брайтон: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

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Букмекеры считают хозяев явным фаворитом данного поединка.
Антони Нокерт и Александр Зинченко
Антони Нокерт и Александр Зинченко
Getty Images

Манчестер Сити и Брайтон встретятся в матче 4-го тура чемпионата Англии. Поединок состоится 31 августа в Манчестере.

Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров из компании William Hill, явным фаворитом матча являются "горожане". На победу подопечных Хосепа Гвардиолы принимаются ставки с коэффициентом 1.07, тогда как на Брайтон можно поставить с 34.00. Ничья оценивается в 11.00.

Их коллеги из австрийской bwin также считают Манчестер Сити фаворитом в этой встрече. Они установили котировку на данный исход 1.07. Успех гостей специалисты оценивают в 31.00, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 11.50.

Напомним, после 3-х сыгранных туров "горожане" занимают 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Брайтон располагается на 8-й строчке с 4-мя баллами в активе.

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Теги: Манчестер Сити, Брайтон, АПЛ, Англия
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