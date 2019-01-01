Саутгемптон - Манчестер Юнайтед: прогноз букмекеров на матч АПЛ

Букмекеры определились с фаворитом в поединке чемпионата Англии.

В субботу, 31 августа, состоится матч 4-го тура чемпионата Англии между Саутгемптоном и Манчестер Юнайтед.

Начало поединка - в 14:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров фаворитом матча является гостевая команда. В компании bwin ставки на Манчестер Юнайтед принимают с коэффициентом 2.05. Победу "святых" оценивают в 3.70, а на ничью можно поставить с коэффициентом 3.40.

Британский букмекер William Hill также считает МЮ фаворитом в этой встрече, они установили котировку на данный исход 2.00. Успех Саутгемптона специалисты оценивают в 3.8, а то, что матч в основное время завершится ничьей - 3.3.

Напомним, что после 3-х туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 5-й строчке с 4-мя очками, а Саутгемптон занимает 18-е место с 3 набранными баллами.