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Клопп: Не думаю, что в ЛЧ будут доминировать английские клубы

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Наставник Ливерпуля в восторге от состава корзин при жеребьевке группового этапа.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий специалист считает, что в предстоящем розыгрыше самого престижного клубного еврокубка будет сложно выделить явного фаворита на победу в турнире.

"Состав групп будет просто невероятным. Я понятия не имею, кто победить в Лиге чемпионов в этом году. Ливерпуль имеет такие же шансы на успех, как и остальные коллективы. Я не думаю, что английские клубы буду доминировать.

Я не припомню более сильный состав второй корзины. Это просто невероятно. Все эти команды должны быть в первой корзине, но там все занято. Также я не думаю, что когда-либо была более сильная третья корзина. А из 4-й вы можете получить РБ Лейпциг - вау!" - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Отметим, что в сезоне-2018/19 Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов, победив в финале Тоттенхэм (2:0).

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится 29 августа в 19:00 по киевскому времени.

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