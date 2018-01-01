Фред может покинуть Манчестер Юнайтед

Экс-игрок Шахтера может перебраться в итальянский чемпионат.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред в скором времени может перебраться в чемпионат Италии.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Nazione, Фиорентина предложила "красным дьяволам" 20 миллионов евро за 26-летнего бразильца. Фред может согласиться на трансфер, так как не получает достаточной игровой практики в Манчестере.

Отметим, что в 2018-м году Манчестер Юнайтед заплатил донецкому Шахтеру почти 60 миллионов евро за Фреда.

Несмотря на то, что в Англии трансферное окно закрылось, клубы имеют право осуществлять исходящие трансферы. В Италии трансферное окно закроется 2-го сентября.

Ранее сообщалось, почему Фред пропустил тренировочный сбор МЮ в Австралии.