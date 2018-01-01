Луческу: Зинченко выполняет требования Гвардиолы

Румынский специалист похвалил игру Александра Зинченко в Манчестер Сити, а также высказал мнение по поводу того, почему клуб продает Лероя Сане.

Бывший главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу отметил хорошую игру талантливого украинца Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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"Мне больше всего нравится Манчестер Сити, потому что это моя философия игры в футбол: держать и контролировать мяч, играть в умный футбол, строить игру на владении мячом и быстрой смене вектора атаки.

Зинченко делает то, что хочет от него Гвардиола. Он научился играть в защите, отбирать мяч, хорошо играет в атаке. Игра Гвардиолы поражает тем, что все на поле очень дисциплинированы, кто не выполняет его указаний, тот покидает состав, лень не прощается.

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Почему они продают Сане? Сане - классный игрок, но он не выполняет требований Гвардиолы. Зинченко тоже является прекрасным футболистом с большим будущим и для сборной, и для Манчестер Сити. Он может расти дальше, он уже стал чемпионом Англии" - рассказал Луческу в интервью программе ПроФутбол.

Ранее Мирча Луческу раскритиковал работу Паулу Фонсеки в Шахтере.