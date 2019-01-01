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Агуэро забил юбилейный 400-й гол в карьере, не зная об этом

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Большинство мячей форвард записал на свой счет в футболке Ман Сити.
Серхио Агуэро
Серхио Агуэро
Getty Images

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро в матче третьего тура английской Премьер-лиги против Борнмута (3:1) стал автором двух мячей.

Для 31-летнего аргентинского нападающего последний гол стал юбилейным 400-м взятием ворот в карьере. Сам Агуэро признался, что не знал об этой новости и скромно отреагировал на это событие.

"Вау, я не знал об этом. Все эти голы важны, среди них у меня нет любимого. Голы – это всегда важно, они нужны, чтобы побеждать", – приводит слова Агуэро BBC.

Примечательно, что большую половину всех своих голов Серхио забил, выступая за Манчестер Сити. В футболке "горожан" аргентинец отличился взятием ворот 235 раз.

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