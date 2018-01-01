Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Зинченко в матче с Борнмутом создал больше всех моментов

Комментариев: 0
Видимо, не зря Гвардиола доверяет место в старте украинскому футболисту.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко впечатляюще провел матч против Борнмута (3:1), который состоялся в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

По информации Squawka Football, украинский футболист создал пять опасных моментов, что является лучшим показателем среди всех игроков этой встречи.

Стоит отметить, что Зинченко по этим данным превосходит всех футболистов Борнмута вместе взятых.

Несмотря на то, что Александр не отличился результативными действиями, он принимал непосредственное участие в двух атаках "горожан", которые привели к голу.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь