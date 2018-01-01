Зинченко в матче с Борнмутом создал больше всех моментов

Видимо, не зря Гвардиола доверяет место в старте украинскому футболисту.

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко впечатляюще провел матч против Борнмута (3:1), который состоялся в рамках третьего тура английской Премьер-лиги.

По информации Squawka Football, украинский футболист создал пять опасных моментов, что является лучшим показателем среди всех игроков этой встречи.

Стоит отметить, что Зинченко по этим данным превосходит всех футболистов Борнмута вместе взятых.

Несмотря на то, что Александр не отличился результативными действиями, он принимал непосредственное участие в двух атаках "горожан", которые привели к голу.