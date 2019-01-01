Ман Сити с Зинченко в составе без проблем обыграл Борнмут

Подопечные Гвардиолы расположились на второй строчке в турнирной таблице.

Манчестер Сити пока идет без поражений в АПЛ Getty Images

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Борнмут на своем стадионе принимал Манчестер Сити.

"Горожане" ожидаемо и без особых проблем разобрались с соперником (3:1), записав в свой актив очередные три очка.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле с первых минут и провел этот матч до финального свистка. Серхио Агуэро продолжил демонстрировать высокий уровень и оформил дубль, Стерлинг также забил очередной гол. В составе Борнмута же смог отличиться Гарри Уилсон.

Кроме того, стоит отметить Давида Сильву, который стал в этом матче главным распасовщиком своей команды, отдав две результативные передачи.

Борнмут - Манчестер Сити 1:3

Голы: Г. Уилсон, 45+3 - Агуэро, 15, Стерлинг, 43, Агуэро, 64

Борнмут: Рамсдейл - Адам Смит (Айб, 68), Мефам, С. Кук, Аке, Дэниелс (Х. Уилсон, 37) - Лерма, Биллинг, Фрейзер - Кинг, К. Уилсон (Соланке, 69).

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер (Канселу, 90+1), Отаменди, Ляпорт, Зинченко - Де Брюйне, Гюндоган (Родри, 58), Давид Силва — Бернарду Силва (Марез, 79), Агуэро, Стерлинг.

Предупреждения: Лерма - Уокер, Эдерсон, Отаменди.