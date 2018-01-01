Де Брюйне побил рекорд Озила, быстрее всех в АПЛ совершив 50 ассистов

Кевин Де Брюйне быстрее всех в АПЛ совершил 50 голевых передач.

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне в матче 3-го тура АПЛ против Борнмута отметился 50-й результативной передачей в АПЛ. Таким образом бельгиец установил рекорд, быстрее всех в истории чемпионата совершив 50 ассистов.

Для достижения этого показателя Де Брюйне провел 123 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Месуту Озилу, который оформил 50 результативных передач за 141 матч, а Эрику Кантона это достижение покорилось за 143 поединка.