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Де Брюйне побил рекорд Озила, быстрее всех в АПЛ совершив 50 ассистов

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Кевин Де Брюйне быстрее всех в АПЛ совершил 50 голевых передач.
Кевин Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне в матче 3-го тура АПЛ против Борнмута отметился 50-й результативной передачей в АПЛ. Таким образом бельгиец установил рекорд, быстрее всех в истории чемпионата совершив 50 ассистов.

Для достижения этого показателя Де Брюйне провел 123 матча. Предыдущий рекорд принадлежал Месуту Озилу, который оформил 50 результативных передач за 141 матч, а Эрику Кантона это достижение покорилось за 143 поединка.

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Теги: Кевин Де Брюйне, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу
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