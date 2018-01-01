Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль выразил готовность продать Салаха

Комментариев: 0
Контракт игрока с Ливерпулем рассчитан до 2023 года.
Ливерпуль выразил готовность продать Салаха

Ливерпуль готов продать своего лидера - египетского нападающего Мохамеда Салаха по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

Салах перешел в состав "красных" из «Ромы» летом 2017 года за 42 млн евро. С тех пор египтянин провел за мерсисайдцев 109 матчей, забив при этом 74 гола и отдав 30 результативных передач.

Контракт игрока с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2023 года. Интерес к 27-летнему египтянину этим летом приписывали Реалу, однако игрок остался в Ливерпуле.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь