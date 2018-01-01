Ливерпуль выразил готовность продать Салаха

Контракт игрока с Ливерпулем рассчитан до 2023 года.

Ливерпуль готов продать своего лидера - египетского нападающего Мохамеда Салаха по окончании сезона-2019/20, сообщает Calciomercato.

Салах перешел в состав "красных" из «Ромы» летом 2017 года за 42 млн евро. С тех пор египтянин провел за мерсисайдцев 109 матчей, забив при этом 74 гола и отдав 30 результативных передач.

Контракт игрока с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2023 года. Интерес к 27-летнему египтянину этим летом приписывали Реалу, однако игрок остался в Ливерпуле.