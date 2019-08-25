Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям за нереализованное пенальти

Форвард не реализовал пенальти в матче с Кристал Пэлас.

После матча Манчестер Юнайтед с Кристал Пэлас форвард Маркус Рэшфорд подвергся расистским оскорблениям.

Игроку досталось за нереализованное пенальти, что привело к поражению МЮ на своем поле со счетом 1:2.

Как сообщает The Sun, после игры сразу с нескольких аккаунтов в адрес Рэшфорда посыпались оскорбления, имеющие прямое отношение к расизму.

Ранее подобное происходило и с хавбеком команды Полем Погба, который не реализовал пенальти в матче с Вулверхэмптоном.