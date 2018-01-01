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Ливерпуль повторил клубный рекорд 29-летней давности

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Ливерпуль впервые в своей истории выиграл двенадцать матчей АПЛ подряд.
Ливерпуль повторил клубный рекорд 29-летней давности

Ливерпуль одержал победу над Арсеналом в рамках третьего тура АПЛ.  Таким образом, подопечные Юргена Клоппа добыли двенадцатую победу подряд в рамках Премьер-лиги – это клубный рекорд. Напомним, что АПЛ была создана в 1992 году.

Кроме того, "красные" повторили рекорд, который был установлен под руководством Кенни Далглиша: Ливерпуль выиграл двенадцать матчей подряд в чемпионате Англии с апреля по октябрь 1990 года. 

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