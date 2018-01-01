Ливерпуль не оставил шансов Арсеналу, забив три гола

Подопечные Клоппа единолично возглавили турнирную таблицу АПЛ.

В матче третьего тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал лондонский Арсенал.

Подопечные Юргена Клоппа не оставили шансов своего сопернику и уверенно обыграли его, забив три гола.

Практически весь первый тайм прошел под диктовку подопечных Юргена Клоппа. "Красные" старались контролировать мяч, используя короткий пас, что у них прекрасно получалось. Арсенал плотно оборонялся, закрывая зоны своему сопернику, что вынуждало игроков Ливерпуля навешивать с флангов в штрафную площадь "канониров".

Несмотря на доминирование хозяев, по настоящему первый опасный момент произошел именно у команды Унаи Эмери. Ничем не примечательная атака лондонского клуба, из-за ошибки вратаря Адриана, едва не завершилась голом на 11-й минуте встречи.

После этого Ливерпуль продолжал контролировать мяч и пытался найти брешь в обороне оппонентов. Арсенал, в свою очередь, начал забрасывать мяч за спину защитникам "красных". Так на 14-й минуте Давид Луис отдал свою фирменную передачу на Пепе, который нанес удар прямо во вратаря. Ивуариец имел несколько шансов забить дебютный гол за Арсенал, но сегодня удача была не на его стороне.

Длительное время Ливерпуль удерживал мяч и навешивал в штрафную оппонентов, и впоследствии эти действия привели к первому голу в этом матче. Во время углового на 41-й минуте, Матип мастерски поборолся в воздухе и ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу хозяев, но начало второго тайма практически убило интригу в этом матче. Сначала на 48-й минуте встречи Давид Луис потянул Салаха за футболку в своей штрафной. Арбитр поединка был неумолим и без раздумий указал на точку. Египтянин сам решил пробить и мощным ударом отправил мяч в сетку ворот, удвоив преимущество Ливерпуля.

На 52-й минуте встречи Арсенал имел возможность сократить преимущество. Пепе вывел Обамеянга один на один с вратарем, но габонец долго думал, и защитник успел выбить мяч.

Несмотря на попытки "канониров" вернуть интригу в этом матче, на 58-й минуте встречи. Салах прорвался по правому флангу, обыграл Луиса, а после нанес удар в нижний левый угол - 3:0.

После третьего гола Ливерпуля, темп в игре значительно спал. Команды по очереди владели мячом, но зрители, пришедшие в этот вечер на Энфилд, смогли увидеть еще одно взятие ворот. Лукас Торрейра, вышедший на замену, на 85-й минуте смог уйти от прессинга защитников "красных" и пробить по воротам соперника. Мяч точно полетел в правый нижний угол ворот, который установил окончательный счет этого поединка - 3:1.

Ливерпуль - Арсенал 3:1

Голы: Матип, 41, Салах, 49 (с пенальти), 59 — Торрейра, 85

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум (Милнер, 69) — Салах, Фирмино (Лаллана, 85), Мане (Окслейд-Чемберлен, 77)

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи (Мхитарян, 85) — Пепе, Обамеянг, Себальос (Торрейра, 61)

Предупреждения: Фабиньо - Давид Луис