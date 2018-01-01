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Манчестер Юнайтед дома неожиданно проиграл Кристал Пэлас

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Подопечные Сульшера упустили ничью на последних минутах встречи.
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:2
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:2
Getty Images

Манчестер Юнайтед на своем поле уступил Кристал Пэлас в матче 3-го тура чемпионата Англии. Поединок состоялся на Олд Траффорд и завершился со счетом 1:2.

Автором первого гола в поединке стал форвард гостей Джордан Айю. На 32-й минуте встречи ганский футболист уверенно отправил мяч в ворота соперника после передачи защитника Джеффри Шлюппа.

В середине второго тайма манкунианцы могли сравнять счет, однако Маркус Рэшфорд не реализовал пенальти. 

Восстановить статус-кво сумел хавбек "красных дьяволов"  Дэниел Джеймс, который забил гол на 89-й минуте игры. Однако спустя четыре минуты Патрик ван Анхолт вывел свою команду вперед - 1:2.

Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас 1:2
Голы: Джеймс, 89 — Айю, 32, ван Аанхолт, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Янг, 34) — Мактоминeй (Мата, 85), Погба — Джеймс, Лингард (Гринвуд, 56), Рашфорд — Мартиаль.

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Кэхилл, Келли, Ван Аанхольт — МакАртур, Миливоевич, Куяте (Маккарти, 83),  — Заа, Айю (Бентеке, 75), Шлупп (Таунсенд, 80).

Предупреждения: Ван-Биссака, Джеймс — Миливоевич, Кэхилл, Заа, Гуаита.

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Теги: Манчестер Юнайтед, футбол, Кристал Пэлас, Англия, АПЛ
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