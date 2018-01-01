Игроки МЮ выразили недовольство Погба - СМИ

Футболисты считают, что француз не должен исполнять пенальти.

Игроки Манчестер Юнайтед высказали недовольство в адрес полузащитника команды Поля Погба. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты недовольны, что француз остается штатным пенальтистом манкунианцев. Игроки предпочитают, чтобы эти обязанности были возложены на нападающего Маркуса Рэшфорда.

Напомним, в матче 2-го тура АПЛ манкунианцы на выезде сыграли вничью с Вулверхэмптоном (1:1). Однако "красные дьяволы" могли рассчитывать на победу, если бы хавбек Поль Погба забил пенальти во втором тайме поединка.