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Игроки МЮ выразили недовольство Погба - СМИ

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Футболисты считают, что француз не должен исполнять пенальти.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Игроки Манчестер Юнайтед высказали недовольство в адрес полузащитника команды Поля Погба. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, футболисты недовольны, что француз остается штатным пенальтистом манкунианцев. Игроки предпочитают, чтобы эти обязанности были возложены на нападающего Маркуса Рэшфорда.

Напомним, в матче 2-го тура АПЛ манкунианцы на выезде сыграли вничью с Вулверхэмптоном (1:1). Однако "красные дьяволы" могли рассчитывать на победу, если бы хавбек Поль Погба забил пенальти во втором тайме поединка.

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Теги: Англия, Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ
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