Вирджил признался, что бразилец был его кумиром с самого детства.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением о лучше футболисте в истории.

"Кто лучший игрок за все время существования футбола? Я думаю, что Роналдиньо. Я влюблен в его игру, он был моим кумиром с самого детства. У Роналдиньо невероятная техника", - приводит слова ван Дейка talkSPORT.

Напомним, за свою карьеру Роналдиньо успел поиграть за ПСЖ, Барселону, Милан и несколько бразильских клубов. В составе сборной Бразилии футболист выиграл Чемпионат мира-2002. В 2005-м году Роналдиньо признали лучшим футболистом мира и вручили Золотой мяч.

Ранее сообщалось, что ван Дейк номинирован на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по версии УЕФА.