Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ван Дейк: Роналдиньо - лучший футболист в истории

Комментариев: 0
Вирджил признался, что бразилец был его кумиром с самого детства.
Ван Дейк: Роналдиньо - лучший футболист в истории

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился мнением о лучше футболисте в истории.

"Кто лучший игрок за все время существования футбола? Я думаю, что Роналдиньо. Я влюблен в его игру, он был моим кумиром с самого детства. У Роналдиньо невероятная техника", - приводит слова ван Дейка talkSPORT.

Напомним, за свою карьеру Роналдиньо успел поиграть за ПСЖ, Барселону, Милан и несколько бразильских клубов. В составе сборной Бразилии футболист выиграл Чемпионат мира-2002. В 2005-м году Роналдиньо признали лучшим футболистом мира и вручили Золотой мяч.

Ранее сообщалось, что ван Дейк номинирован на звание лучшего футболиста сезона-2018/19 по версии УЕФА.

Поделись:
Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Роналдиньо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь