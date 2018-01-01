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Челси в тяжелом матче обыграл Норвич

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Дубль Абрахама принес победу "синим" над "канарейками".
Челси - Норвич
Челси - Норвич
Getty Images

Лондонский Челси в 3-м туре АПЛ благодаря Дублю форварда Абрахама переиграл Норвич (2:3).

Стоит отметить, что свой очередной гол в АПЛ забил форвард Норвича Теэму Пукки, который забил свой 5-й гол в сезоне.

Норвич - Челси 2:3

Голы:0:1 – 3 Абрахам, 1:1 – 6 Кэнтуэлл, 1:2 – 17 Маунт, 2:2 – 30 Пукки, 2:3 –68 Абрахам.

Норвич – Крул, Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис, Ляйтнер (Маклин, 81), Трибулл (Вранчич, 81), Кэнтуэлл, Штиперманн (Србены, 81), Буэндиа, Пукки.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Маунт (Алонсо, 90), Пулишич (Виллиан, 84), Абрахам(Жиру, 75).

Предупреждения: Жоржиньо (33), Штиперманн (43).

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