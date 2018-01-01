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Лидер Ливерпуля получит существенное увеличение зарплаты

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Вирджил ван Дейк провел великолепный сезон, за что получит заслуженный гонорар.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк получит существенное увеличение зарплаты.

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По информации 90min, "красные" готовы увеличить футболисту оклад в 2 раза. Ранее его зарплата составляла 125 тысяч евро в неделю, теперь же он будет получать 250 тысяч.

Таким образом, в год Ван Дейк будет зарабатывать 12 миллионов евро, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков АПЛ.

Ранее сообщалось, что лидер Ливерпуля Вирджил ван Дейк попал в список претендентов на приз лучшему игроку УЕФА.

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Теги: Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, зарплата, вне игры
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