Супруга Мареза разгневала фанатов небезопасным способом вождения автомобиля

Рита Марез, жена игрока Манчестер Сити Рияда Мареза, попала в скандальную ситуацию.

На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, где она находится за рулем автомобиля, поставив свои ноги на приборную панель. Девушка удалила видео после множества гневных комментариев, однако оно уже распространилось по Сети.

“Абсолютное безумие. Она же могла кого-то убить“, - гласит подпись под видео на страничке GiveMeSport Football в Twitter.

Rita Mahrez uploaded this crazy video of her driving a car on the motorway with her feet on the dashboard 😳



Absolute madness. She could have killed someone 😡pic.twitter.com/SqokRTvDG2