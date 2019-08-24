Супруга Мареза разгневала фанатов небезопасным способом вождения автомобиля

Жена алжирского футболиста угодила в скандальную историю.

Рита Марез, жена игрока Манчестер Сити Рияда Мареза, попала в скандальную ситуацию.

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На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео, где она находится за рулем автомобиля, поставив свои ноги на приборную панель. Девушка удалила видео после множества гневных комментариев, однако оно уже распространилось по Сети.

“Абсолютное безумие. Она же могла кого-то убить“, - гласит подпись под видео на страничке GiveMeSport Football в Twitter.

Rita Mahrez uploaded this crazy video of her driving a car on the motorway with her feet on the dashboard 😳



Absolute madness. She could have killed someone 😡pic.twitter.com/SqokRTvDG2 — GiveMeSport Football (@GMS__Football) 23 августа 2019 г.

По словам представителя британской организации, которая занимается улучшением стандартов вождения, девушка могла навредить не только себе, но и другим.

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“Очень опасно водить подобным образом. Это могло привести к трагедии, в которой пострадала бы не только девушка, но и владельцы других автомобилей.

То, что это видео опубликовали в соцсетях, делает ситуацию еще хуже. Гордиться здесь абсолютно нечем, это постыдный ролик“, - приводит слова мужчины The Sun.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Сити Рияд Марез проиграл суд няне своих детей.