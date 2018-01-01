Тоттенхэм установил ценник на Эриксена - СМИ

Один из лидеров Тоттенхэма может покинуть клуб в ближайшее время.

Лондонский Тоттенхэм готов продать полузащитника команды Кристиана Эриксена.

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Как стало известно Daily Mail, "шпоры" рассмотрят предложения по футболисту в размере не менее 50 миллионов фунтов (около 54,6 миллионов евро).

Лондонцы были бы не против сохранить Эриксена, но уже через год он может стать свободным агентом, поэтому они согласны сейчас его продать.

Источник отмечает, что в услугах футболиста заинтересованы Реал, Ювентус и Атлетико.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм вырвал ничью у Манчестер Сити благодаря VAR.