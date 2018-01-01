Гвардиола рассказал о текущем состоянии Зинченко

Украинец испытывал небольшие проблемы со здоровьем, но сейчас все в полном порядке.

Игрок Манчестер Сити Александр Зинченко получил повреждение в матче 2-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

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Украинцу потребовалась помощь врачей, а также ему пришлось прихрамывая доигрывать поединок, так как “горожане“ к тому моменту уже потратили все замены. После обследования стало известно, что Зинченко просто схватили судороги.

По словам главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, здоровье Александра полностью в порядке и он уже тренируется в общей группе.

“Зинченко? Думаю, он в форме. Он хорошо тренировался, все отлично. У него просто случилась судорога“, - цитирует специалиста пресс-служба “горожан“.

Напомним, Александр Зинченко в составе Манчестер Сити выиграл уже шестой трофей.