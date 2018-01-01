Сульшер: Мы ведем переговоры по трансферу Санчеса

Наставник "красных дьяволов" отметил, что его подопечный хорошо работает на тренировках.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что полузащитник команды Алексис Санчес в скором времени может покинуть клуб.

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“На данный момент мы ведем переговоры с несколькими клубами по поводу трансфера Санчеса. Он хорошо работает, это факт. Он играл в товарищеском матче с Шеффилд Юнайтед и неплохо себя проявил.

В сентябре посмотрим, что произойдет“, - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что полузащитник МЮ Алексис Санчес должен был отправиться на медосмотр в итальянский Интер.