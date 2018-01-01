Эмери решил избавиться от двух игроков Арсенала

Специалист уже поставил игроков в известность о том, что им необходимо искать новый клуб.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери признался, что клуб больше не нуждается в центральном защитнике Шкодране Мустафи и опорном полузащитнике Мохаммеде эль-Ненни.

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"Они отличные футболисты, но так получается, что они не получают необходимой игровой практики. Конечно, они этим недовольны. Мы несколько раз общались и они в курсе текущей ситуации.

Я искренне желаю им всего самого лучшего, но сейчас для них самый хороший вариант - стать героями в другой команде и найти для себя новые вызовы", - приводит слова Эмери The Guardian.

Отметим, что в следующем матче Арсенал сыграет с Ливерпулем. Центральный матч 3-го тура состоится на Энфилде в субботу, 24-го августа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого матча, которая начнется в 19:30 по киевскому времени.

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