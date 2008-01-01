Красотка пятницы: умопомрачительная модель, которая украшает матчи АПЛ
Александра Иварсдоттир - очаровательная модель, которая стала обладательницей титула Мисс Исландия в 2008-м году.
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30-летняя красотка не только покорила Исландию своей внешностью, но и побеждала на Miss World Sports, в котором девушки соревновались в плавании на каное, исполнении футбольных пенальти и беге на короткие дистанции.
Летом девушка вышла замуж за игрока сборной Исландии и английского Эвертона Гильфи Сигурдссона. Пара познакомилась в 2010 году. В Исландии молодоженов называют Iceman и Ice Queen и сравнивают с Дэвидом и Викторией Бекхэм.
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Отметим, что Сигурдссон является самым дорогим футболистом в истории Исландии. Летом 2017 года он перешел из Суонси в Эвертон за 49 миллионов евро.
Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:
Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была аппетитная журналистка, которая заставит тебя полюбить хоккей.
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