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Красотка пятницы: умопомрачительная модель, которая украшает матчи АПЛ

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию роскошную Александру Иварсдоттир.

Александра Иварсдоттир
Александра Иварсдоттир
instagram.com/alexandrahelga/

Александра Иварсдоттир - очаровательная модель, которая стала обладательницей титула Мисс Исландия в 2008-м году.

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30-летняя красотка не только покорила Исландию своей внешностью, но и побеждала на Miss World Sports, в котором девушки соревновались в плавании на каное, исполнении футбольных пенальти и беге на короткие дистанции.

Летом девушка вышла замуж за игрока сборной Исландии и английского Эвертона Гильфи Сигурдссона. Пара познакомилась в 2010 году. В Исландии молодоженов называют Iceman и Ice Queen и сравнивают с Дэвидом и Викторией Бекхэм.

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Отметим, что Сигурдссон является самым дорогим футболистом в истории Исландии. Летом 2017 года он перешел из Суонси в Эвертон за 49 миллионов евро.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была аппетитная журналистка, которая заставит тебя полюбить хоккей.

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Теги: Гильфи Сигурдссон, Эвертон, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол, вне игры, Красотка пятницы, девушка, фото
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