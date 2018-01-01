Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Комментариев: 0
Букмекеры определили фаворита в предстоящем матче третьего тура чемпионата Англии.
Ливерпуль - Арсенал: прогноз букмекеров
Ливерпуль - Арсенал: прогноз букмекеров
Getty Images

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии встретятся Ливерпуль и Арсенал. Поединок состоится на Энфилде в субботу, 24 августа. Стартовый свисток - в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются подопечные Юргена Клоппа. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу “красных“ с коэффициентом 1.52, в то время как успех Арсенала оценили в 5.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.00.

Их коллеги из William Hill также не сомневаются в триумфе Ливерпуля, установив коэффициент на этот исход 1.50. На победу “канониров“ можно поставить с коэффициентом 6.00, а ничью оценили в 4.60.

Схожие котировки установила и контора bet365: победа Ливерпуля - 1.45, победа Арсенала - 5.75, ничья - 5.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал.

Поделись:
Теги: Ливерпуль, Арсенал, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь