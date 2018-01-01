Ливерпуль - Арсенал: прогноз и ставки букмекеров на матч АПЛ

Букмекеры определили фаворита в предстоящем матче третьего тура чемпионата Англии.

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии встретятся Ливерпуль и Арсенал. Поединок состоится на Энфилде в субботу, 24 августа. Стартовый свисток - в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка являются подопечные Юргена Клоппа. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу “красных“ с коэффициентом 1.52, в то время как успех Арсенала оценили в 5.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 5.00.

Их коллеги из William Hill также не сомневаются в триумфе Ливерпуля, установив коэффициент на этот исход 1.50. На победу “канониров“ можно поставить с коэффициентом 6.00, а ничью оценили в 4.60.

Схожие котировки установила и контора bet365: победа Ливерпуля - 1.45, победа Арсенала - 5.75, ничья - 5.00.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал.