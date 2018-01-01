Ливерпуль - Арсенал: онлайн трансляция матча чемпионата Англии

Следите за событиями матча третьего тура чемпионата Англии между Ливерпулем и Арсеналом на нашем сайте.

В центральном матче третьего тура чемпионата Англии встретятся Ливерпуль и Арсенал. Поединок состоится на Энфилде в субботу, 24 августа.

Онлайн трансляция матча Ливерпуль - Арсенал будет доступна в этой новости, начиная с 19:30 по киевскому времени.

Обе команды стартовали в новом сезоне с двух побед, являясь единственными в АПЛ, которые еще не теряли очков - в первом туре подопечные Эмери обыграли на выезде Ньюкасл 1:0, а потом дома справились с Бернли 2:1. Ливерпуль, в свою очередь, разгромил дома Норвич 4:1, а потом на выезде обыграл Саутгемптон, а между этими поединками еще и выиграл Суперкубок УЕФА у Челси.

Букмекеры не сомневаются в победе Ливерпуля. Так, компания Parimatch принимает ставки на победу подопечных Клоппа с коэффициентом 1.52, тогда как на Арсенал - 5.70. Ничью здесь оценили в 5.00.