Манчестер Юнайтед отреагировал на проявление расизма в адрес Погба

Французский футболист подвергся оскорблениям после незабитого пенальти в ворота Вулверхэмптона.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал главным антигероем матча против Вулверхэмптона после того, как не сумел реализовать пенальти.

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Болельщики "красных дьяволов" подвергли футболиста жесткой критике, а некоторые принялись оскорблять Погба, в том числе и по расовому признаку. Пресс-служба клуба отреагировала на эту ситуацию.

"Все в Манчестер Юнайтед испытывают отвращение к расовым оскорблениям, которым подвергся Погба. Мы категорически осуждаем подобное поведение.

Люди, которые позволили себе подобные высказывания, не представляют никакой ценности для нашего великого клуба. Приятно видеть, что подавляющее большинство наших фанатов осуждают это в социальных сетях", - гласит заявление МЮ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.