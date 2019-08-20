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Манчестер Юнайтед отреагировал на проявление расизма в адрес Погба

Комментариев: 1
Французский футболист подвергся оскорблениям после незабитого пенальти в ворота Вулверхэмптона.
Поль Погба
Поль Погба
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба стал главным антигероем матча против Вулверхэмптона после того, как не сумел реализовать пенальти.

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Болельщики "красных дьяволов" подвергли футболиста жесткой критике, а некоторые принялись оскорблять Погба, в том числе и по расовому признаку. Пресс-служба клуба отреагировала на эту ситуацию.

"Все в Манчестер Юнайтед испытывают отвращение к расовым оскорблениям, которым подвергся Погба. Мы категорически осуждаем подобное поведение. 

Люди, которые позволили себе подобные высказывания, не представляют никакой ценности для нашего великого клуба. Приятно видеть, что подавляющее большинство наших фанатов осуждают это в социальных сетях", - гласит заявление МЮ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Поль Погба, Манчестер Юнайтед, АПЛ, чемпионат Англии по футболу, футбол, вне игры, расизм
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
futbolprognoz    20.08.2019, 15:18
Оценка:  0
futbolprognoz
езжай в ингулец. Станешь звездой наконец-то. Огородик тебе выделят. Никакого расизма.
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