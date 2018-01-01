Невеш: Я рад забить такой потрясающий гол в ворота Манчестер Юнайтед

Полузащитник Вулверхэмптона доволен результатом матча против "красных дьяволов".

Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш стал героем своей команды в матче 2-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

На 55-й минуте встречи хавбек невероятным ударом с дальней дистанции поразил ворота соперника, тем самым обеспечив своей команде ничью.

"Манчестер Юнайтед отлично начали матч, и нам действительно было сложно контролировать игру. Во втором тайме мы адаптировались и решили рисковать ради положительного результата.

У них хорошая команда и мы приложили усилия, чтобы достичь результата. Я рад забить такой потрясающий гол в ворота МЮ и добиться такого результата с сильным соперником. Мы хорошо отыграли во втором тайме", - цитирует Невеша BBC.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.