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Невеш: Я рад забить такой потрясающий гол в ворота Манчестер Юнайтед

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Полузащитник Вулверхэмптона доволен результатом матча против "красных дьяволов".
Рубен Невеш
Рубен Невеш
Getty Images

Полузащитник Вулверхэмптона Рубен Невеш стал героем своей команды в матче 2-го тура АПЛ против Манчестер Юнайтед.

На 55-й минуте встречи хавбек невероятным ударом с дальней дистанции поразил ворота соперника, тем самым обеспечив своей команде ничью.

"Манчестер Юнайтед отлично начали матч, и нам действительно было сложно контролировать игру. Во втором тайме мы адаптировались и решили рисковать ради положительного результата.

У них хорошая команда и мы приложили усилия, чтобы достичь результата. Я рад забить такой потрясающий гол в ворота МЮ и добиться такого результата с сильным соперником. Мы хорошо отыграли во втором тайме", - цитирует Невеша BBC.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед.

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Теги: Вулверхэмптон, Манчестер Юнайтед, чемпионат Англии по футболу, АПЛ, футбол
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