Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:1 видео голов и обзор матча АПЛ

Вашему вниманию обзор лучших моментов матча между Манчестер Юнайтед и Вулверхэмптоном.

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед Getty Images

В матче второго тура английской Премьер-лиги Вулверхэмптон сыграл вничью с Манчестер Юнайтед (1:1).

Команды по разу смогли по разу отличиться в этой встрече. В первом тайме форвард “красных дьяволов“ Антони Марсиаль успешно нашел брешь в обороне соперника и открыл счет в матче. Невероятным голом в составе “волков“ отметился хавбек Рубен Невеш на 55-й минуте поединка.

Подопечные Сульшера могли выходить вперед в этой встрече на 68-й минуте матча, но Поль Погба не реализовал пенальти.

Смотрите видео голов и обзор матча Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед:

Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Невеш, 55 - Марсиаль, 27



Вулверхэмптон: Патрисиу - Беннетт, Коади, Боли - Хонни, Моутиньо, Невеш, Дендонкер, Доэрти (Траоре, 46) - Жота (Нету, 86), Хименес (Кутроне, 90+1).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Мактоминeй, Погба - Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рашфорд (Перейра, 89) - Мартиаль.



Предупреждения: Невеш, Беннетт - Джеймс, Ван Биссака

На 68-ой минуте Поль Погба не забил пенальти (вратарь).