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Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптоном, Погба не забил пенальти

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"Волки" сравняли счет во втором тайме.
Вулверхэмптон против МЮ / Getty Images
Вулверхэмптон против МЮ / Getty Images

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью против Вулверхэмптона.

Сначала открыл счет Антони Марсьяль: на 27-й минуте он расстрелял Патрисиу ударом в ближний угол под перекладину. Во втором тайме хозяева восстановили статус-кво благодаря усилиям Рубена Невеша:  Розыгрыш углового на правом фланге завершился гениальным пасом под удар Невешу от Моутиньо.

В третьем туре Ман Юнайтед сыграет против Кристал Пэлас, а "волки" поедут выступать против Бернли.

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Невеш, 55 — Мартиаль, 27

Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коади, Боли — Хонни, Моутиньо, Невеш, Дендонкер, Доэрти (Траоре, 46) — Жота (Нету, 86), Хименес (Кутроне, 90+1).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминeй, Погба — Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рашфорд (Перейра, 89) — Мартиаль.

Предупреждения: Невеш, Беннетт — Джеймс, Ван Биссака

На 68-ой минуте Поль Погба не забил пенальти (вратарь).

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