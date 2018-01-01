Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптоном, Погба не забил пенальти

"Волки" сравняли счет во втором тайме.

В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью против Вулверхэмптона.

Сначала открыл счет Антони Марсьяль: на 27-й минуте он расстрелял Патрисиу ударом в ближний угол под перекладину. Во втором тайме хозяева восстановили статус-кво благодаря усилиям Рубена Невеша: Розыгрыш углового на правом фланге завершился гениальным пасом под удар Невешу от Моутиньо.

В третьем туре Ман Юнайтед сыграет против Кристал Пэлас, а "волки" поедут выступать против Бернли.

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Невеш, 55 — Мартиаль, 27



Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коади, Боли — Хонни, Моутиньо, Невеш, Дендонкер, Доэрти (Траоре, 46) — Жота (Нету, 86), Хименес (Кутроне, 90+1).



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминeй, Погба — Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рашфорд (Перейра, 89) — Мартиаль.



Предупреждения: Невеш, Беннетт — Джеймс, Ван Биссака

На 68-ой минуте Поль Погба не забил пенальти (вратарь).