Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Вулверхэмптоном, Погба не забил пенальти
В рамках второго тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде сыграл вничью против Вулверхэмптона.
Сначала открыл счет Антони Марсьяль: на 27-й минуте он расстрелял Патрисиу ударом в ближний угол под перекладину. Во втором тайме хозяева восстановили статус-кво благодаря усилиям Рубена Невеша: Розыгрыш углового на правом фланге завершился гениальным пасом под удар Невешу от Моутиньо.
В третьем туре Ман Юнайтед сыграет против Кристал Пэлас, а "волки" поедут выступать против Бернли.
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Невеш, 55 — Мартиаль, 27
Вулверхэмптон: Патрисиу — Беннетт, Коади, Боли — Хонни, Моутиньо, Невеш, Дендонкер, Доэрти (Траоре, 46) — Жота (Нету, 86), Хименес (Кутроне, 90+1).
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминeй, Погба — Джеймс (Гринвуд, 89), Лингард (Мата, 81), Рашфорд (Перейра, 89) — Мартиаль.
Предупреждения: Невеш, Беннетт — Джеймс, Ван Биссака
На 68-ой минуте Поль Погба не забил пенальти (вратарь).
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